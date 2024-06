Correa, non solo il Galatsaray. Arriva il favore da un ex Inter?

Joaquin Correa tornerà a luglio all’Inter dopo il suo anno in prestito con il Marsiglia. Esperienza da dimenticare, che comunque non gli ha precluso l’interesse di qualche club dall’estero. In particolare l’attaccante ha mercato in Turchia.

RITORNO – Joaquin Correa tornerà all’Inter ad inizio luglio. Il Marsiglia non ha raggiunto la Champions League né tramite la Ligue 1 né dall’Europa League, dove è uscito alle semifinali proprio con l’Atalanta. Per questo motivo non è scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante, che non ha nemmeno convinto i francesi a fare un passo verso di lui. 0 gol e 0 assist in una stagione estremamente negativa, probabilmente la peggiore della sua carriera.

Correa, un ex Inter fa un favore?

PRIMI MOVIMENTI – Secondo il sito turco Dirillis Postasi su Correa non c’è solo il Galatasaray, ma anche il Fenerbahce dell’ex Inter José Mourinho. L’allenatore portoghese è stato da poco annunciato come il nuovo mister e aspetta i primi colpi per puntare al campionato e alla partecipazione della prossima Champions League. Correa ha il contratto in scadenza nel 2025 con l’Inter e accetterebbe di buon grado la destinazione turca. Per ora c’è comunque distanza tra i due club: il Fenerbahce offre circa 5 milioni di euro più bonus con un contratto al giocatore di 2 anni più uno di opzione. La società nerazzurra chiede 10 milioni di euro per la cessione.