Correa non esclude altri due attaccanti: Raspadori e Insigne nel mirino – TS

Correa all’Inter non esclude l’acquisto di altri due attaccanti tra dodici mesi. Su “TuttoSport” oggi in edicola due nomi già accostati di recente: Raspadori e Insigne.

DUE ATTACCANTI – Correa sarà riscattato dall’Inter per 25 milioni, e questo non chiude del tutto le porte a un acquisto importante in attacco fra dodici mesi, anzi. Se l’Inter al termine di questa stagione dovesse salutare Alexis Sanchez, i nerazzurri potrebbero piazzaro non uno ma ben due acquisti importanti. Il primo, sicuramente, un centravanti capace di fare il vice Dzeko in attacco, il secondo invece, più “piccolo”, capace di giocare nel ruolo di seconda punta. I nomi al momento sono gli stessi accostati negli ultimi mesi: Raspadori e Insigne. Il primo è stato trattato a inizio mercato, il secondo invece non ha ancora rinnovato con il Napoli, e se questo non dovesse accadere, l’Inter potrebbe valutare di acquistarlo a zero.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini