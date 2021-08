Correa nome caldissimo per l’Inter. Agente al lavoro, contatti intensi – Sky

Prosegue senza sosta il mercato dell’Inter, specialmente per quanto riguarda l’ultimo attaccante da regalare a Simone Inzaghi. Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, il nome in pole è quello di Joaquin Correa della Lazio. Contatti intensi, specialmente con l’agente.

NOME INDIVIDUATO – Joaquin Correa potrebbe essere il prossimo attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi. Come rivelato anche da Manuele Baiocchini di “Sky Sport”: «Credo che Zapata sia molto complicato perché l’Atalanta lo ha bloccato. Correa è il primo nome nella testa di Simone Inzaghi: lo conosce bene, sa quello che può dargli e sa che può sposarsi bene con le caratteristiche degli altri attaccanti. La valutazione che la Lazio ne fa è di circa 40 milioni di euro. Il suo agente, Alessandro Lucci, sta lavorando all’affare e in questi giorni penso che abbia il telefono veramente bollente. L’Inter sta lavorando forte su Correa per regalare al tecnico anche l’ultimo attaccante».