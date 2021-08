Correa no all’Everton, l’attaccante della Lazio vuole solo l’Inter

Correa ha stoppato, al momento, la trattativa con l’Everton perché aspetta l’Inter. I campioni d’Italia sono la meta desiderata dall’attaccante della Lazio

SOLO INTER − Arrivano nuovi aggiornamenti di mercato per quanto riguarda Joaquin Correa. Oggi i nerazzurri scenderanno in campo per la prima giornata di Serie A contro il Genoa ma la questione secondo attaccante rimane sempre in voga. Come sostenuto anche da “Sport Mediaset”, le prossime ore potranno essere importanti per la trattativa (vedi articolo), novità riproposte anche da Alfredo Pedullà su Twitter. Secondo il noto esperto di mercato, il Tucu della Lazio vuole solo la Beneamata: «Correa ha detto stop all’Everton fino a lunedì-martedì. Vuole l’Inter dopo la positiva giornata di ieri».