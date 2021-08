Correa nei nomi per l’Inter? Intanto espulso in amichevole con la Lazio

Correa è uno dei nomi che si fanno per l’Inter in questo momento dove c’è da risolvere la questione Lukaku. Nel frattempo l’attaccante argentino, alla prima stagionale con la Lazio, viene espulso in amichevole.

VEDE ROSSO – Joaquin Correa ha giocato oggi la prima partita con la Lazio nella nuova stagione. L’argentino, accostato più volte all’Inter nell’ultima settimana, era reduce dagli impegni in Copa América e si è aggregato da qualche giorno al gruppo di Maurizio Sarri. Nell’amichevole contro il Meppen, squadra di 3. Liga tedesca (la terza divisione), il Tucu è entrato all’ora di gioco. Non è andata bene: al 90′ l’arbitro l’ha espulso per proteste, con due cartellini gialli in pochi secondi. Per Correa anche un rigore procurato, poi però sbagliato da Ciro Immobile: è finita 1-1.