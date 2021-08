Correa: Lotito chiede 40, l’Inter offre 30. Ma il tucu è sul mercato – CdS

L’Inter attende di scoprire quale altro attaccante riuscirà a prendere in questa sessione di mercato. Il nome caldo assieme a quello di Duvan Zapata è Joaquin Correa della Lazio. Come per il colombiano ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta ma nel caso del tucu la situazione è diversa.

SUL MERCATO – L’Inter come detto lavora per trovare un secondo attaccante dopo aver ufficializzato Edin Dzeko. Il nome in pole position è quello di Zapata dell’Atalanta mentre in seconda posizione resta Correa della Lazio. Per il tucu i biancocelesti (e Lotito), come spiega il ‘Corriere dello Sport’, chiedono circa 40 milioni di euro mentre l’Inter, al momento, si fermerebbe a 30mln. Una distanza di 10 milioni dunque, un po’ come con Zapata (vedi articolo) ma la differenza tra i due giocatori sta nel fatto che Zapata non è in vendita, Correa sì. La Lazio ha necessità di monetizzare e da qui arriva la possibilità che i 40 milioni chiesti da Lotito possano limarsi un po’ avvicinandosi alle richieste di Marotta e Ausilio. Inzaghi conosce molto bene Correa, lo ha di fatto lanciato lui alla Lazio e il suo arrivo varrebbe una sorta di promozione per Lautaro Martinez. Il toro infatti potrebbe cominciare ad agire da prima punta quando Dzeko non fosse in forma o non fosse presente. Un ruolo non nuovo visto che con l’Argentina lo ha già ricoperto. Dunque tutto sta alla dirigenza e a chi arriverà nella rosa di Inzaghi. Le soluzioni ci sono.

FONTE – Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti