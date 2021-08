Correa, la Lazio può aprire alla cessione. Zapata e Insigne difficili – Sky

Il mercato in entrata dell’Inter, dopo gli arrivi (da ufficializzare) di Edin Dzeko e Denzel Dumfries (vedi aggiornamenti), si concentra ora sul secondo attaccante per sostituire Romelu Lukaku. Come ribadito dal giornalista Marco Demicheli di “Sky Sport”, i tre nomi più caldi restano quelli di Joaquin Correa, Duvan Zapata e Lorenzo Insigne.

SECONDO ATTACCANTE – Queste le parole del giornalista Marco Demicheli sulle trattative dell’Inter per il secondo attaccante che andrà a sostituire Romelu Lukaku insieme a Edin Dzeko: «L’Inter sta ancora lavorando su più fronti e su più nomi. Per Duvan Zapata resta il problema che l’Atalanta dovrà andare a sostituirlo. Un altro nome è quello di Joaquin Correa che piace moltissimo a Simone Inzaghi e che la Lazio potrebbe anche cedere perché ha bisogno di fondi per poter registrare alcuni dei giocatori acquistati. Non c’è però una trattativa calda con i nerazzurri. L’ultimo nome è quello di Lorenzo Insigne che può diventare un’opportunità se non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza 2022. La richiesta del Napoli è di 30 milioni di euro, che però nessuno è pronto ancora a investire per un giocatore di trent’anni che a breve andrà in scadenza».