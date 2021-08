Correa, la Lazio ha fissato il prezzo ma il destino sembra segnato – Sky

L’Inter cerca sempre un attaccante da inserire in rosa. Simone Inzaghi lo ha confermato prima della sfida al Genoa con un giocatore che arriverà nel reparto offensivo. Due i nomi: Marcus Thuram e Joaquin Correa. Il secondo sembra tornato davanti al francese. Ecco le ultime da ‘Sky Sport 24’.

SORPASSO ARGENTINO – Durante la puntata di ‘Sky Sport 24′ dedicata al calciomercato, Alessandro Sugoni prima e poi Matteo Petrucci da Roma, hanno fatto il punto sulle varie trattative dell’Inter. L’infortunio di Thuram accusato ieri nel match contro il Bayer Leverkusen, ha cambiato un po’ le carte in tavola. «A prescindere dall’esito degli esami di Thuram ha ripreso quota Correa (vedi articolo). Erano due piste parallele, Thuram aveva il vantaggio che costava un po’ meno per andare incontro all’Inter (vedi articolo). Adesso vedremo se Lotito abbasserà il prezzo per Correa. Dopo la partita l’Inter avrebbe messo sul tavolo le due opzioni e sarebbe andato, dopo aver consultato anche Inzaghi, all’assalto di uno dei due. Inzaghi conosce molto bene Correa, ma non si conoscono le richieste di Lotito. Non c’è più l’esigenza immediata di vendere per la Lazio e l’Inter, avendo budget, non è in una posizione semplice. Il lavoro degli intermediari può aiutare. La Lazio chiede 35 milioni, adesso il mercato si è sbloccato. Bisognerà capire se poi nessuno arriverà a 35 milioni se la Lazio deciderà di tenerlo oppure lasciarlo andare. Quello che filtra da casa Lazio è che il giocatore verrà ceduto. La cifra però rimane questa».

FONTE – Sky