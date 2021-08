Correa all’Inter, la svolta prima dell’infortunio di Thuram! Da lì vantaggio – SI

Per Correa all’Inter siamo ormai alle battute finali, a breve il giocatore sarà a Milano. Alfredo Pedullà, nel suo spazio su Sportitalia, fa sapere come la svolta sia arrivata prima dell’infortunio occorso sabato a Thuram (vedi articolo).

IL MOMENTO DELLA SVOLTA – Alfredo Pedullà racconta quando Joaquin Correa è diventato il primo nome per l’Inter: «Il giorno svolta è stato venerdì, quando abbiamo parlato di questo incontro positivo. Marcus Thuram non si era ancora infortunato, con Andrea Belotti ho letto di accordo ma c’è stato solo un sondaggio importante. Belotti all’Inter ci sarebbe andato e ci andrebbe sempre, ma venerdì Correa ha preso un vantaggio sugli altri. È stata una giornata bella, adesso stanno completando i documenti per permettere credo domani (inteso come questo mercoledì, ndr) di raggiungere Milano. Sono trentuno milioni, col desiderio di Simone Inzaghi che sarebbe stato superato solo da Duvan Zapata. Ma anche lui si è infortunato».