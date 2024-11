Correa-Inter, si apre uno spiraglio per la cessione? Il punto

Joaquin Correa rappresenta uno dei calciatori meno impiegati da Simone Inzaghi in questo inizio di stagione all’Inter. Per gennaio si apre l’ipotesi di una cessione, anche se molto complicata.

IL PUNTO – Joaquin Correa ha finora disputato solo alcuni spezzoni di gara, con l’Inter, in Serie A. Non figurando nella lista stilata dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi per la Champions League, l’argentino ha come unica possibilità per provare a mettersi in mostra quella del campionato italiano. L’allenatore piacentino ha deciso di puntare sul suo profilo in occasione delle trasferte di Monza, Udine e Roma, tutte circostanze nelle quali l’ex Lazio non ha fatto male rispetto al rendimento mostrato frequentemente nelle ultime stagioni.

Correa può lasciare l’Inter. Il Torino è su di lui

LO SCENARIO – Considerando il suo scarso minutaggio, Correa potrebbe decidere di spingere per una cessione immediata nella finestra invernale di calciomercato. Una squadra interessata al suo profilo è il Torino, impegnato a individuare il sostituto di Duvan Zapata, infortunatosi gravemente proprio nella sfida di San Siro contro i nerazzurri. L’Inter è consapevole della possibilità che l’argentino possa preferire un’opzione diversa dalla permanenza a Milano, dato lo scarso minutaggio cui è destinato nel club meneghino.

OPZIONE POSSIBILE – Al contempo, è possibile che sia lo stesso argentino a scegliere l’opzione della permanenza all’Inter fino all’estate, così da decidere con più calma la sua destinazione futura. Considerando la sua età matura, Correa potrebbe voler evitare di agire frettolosamente nella ricerca della soluzione più adeguata per concludere al meglio la propria carriera.