Correa-Inter, sfumata la pista greca resta solo un’alternativa. La situazione – TS

Joaquin Correa è sempre più vicino alla permanenza all’Inter nella stagione 2024-2025. Dopo il tentativo sfumato da parte del Panathinaikos di provare a portarlo in Grecia, resta in piedi soltanto un’ipotesi.

IL PUNTO – Joaquin Correa sembra ormai destinato a restare all’Inter, da quinta punta, fino al resto della stagione. Il calciatore nerazzurro era entrato concretamente nell’orbita del Panathinaikos, che aveva trovato negli ultimi giorni un’intesa con i meneghini per il trasferimento del Tucu in Grecia. Tutto si è arenato nel momento in cui la squadra ellenica non è riuscita a cedere l’attaccante Andraž Šporar. Così, l’argentino si è visto nuovamente inserito nelle logiche di un club, come quello nerazzurro, nel quale rappresenta la quinta punta nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi e per il quale non costituisce nemmeno un’alternativa in Champions League.

Correa e l’ultima possibilità per dire addio all’Inter!

ALTERNATIVA DIFFICILE – A questo punto, per pensare al trasferimento di Correa in questa finestra estiva di calciomercato bisogna necessariamente guardare alla Turchia. La sessione chiude il 13 settembre, nella nazione che ha da poco accolto Victor Osimhen, per cui lo spazio per intavolare una trattativa vi sarebbe. Anche laddove l’affare andasse in porto, evento per ora ritenuto poco plausibile nell’ambiente nerazzurro, vi sarebbe comunque da convincere il calciatore a trasferirvisi. Tenendo bene in considerazione un aspetto: la mancata inclusione nelle liste, già compilate, per la prossima Champions League.

Fonte: TuttoSport