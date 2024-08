Correa, l’Inter potrebbe trovare una sponda in Serie A: opzione concreta – SI

Joaquin Correa non rientra nei piani dell’Inter per la prossima stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di una potenziale acquirente, squadra che potrebbe provenire proprio dalla Serie A.

LA SITUAZIONE – Joaquin Correa vive all’Inter la paradossale situazione di essere, da un lato, destinato alla cessione in questa finestra di mercato e, dall’altro, un potenziale titolare in vista del primo match di Serie A contro il Genoa. L’argentino ha rifiutato le piste straniere, che si erano manifestate negli scorsi mesi dalla Turchia, dalla Grecia e dalla stessa Argentina. La sua volontà è quella di continuare a giocare in un grande campionato europeo, ma al momento non sono pervenute offerte di questo tipo al club nerazzurro.

L’Inter potrebbe trovare una soluzione per il futuro di Correa… grazie a Gudmundsson!

IL FUTURO – Una possibile via d’uscita potrebbe essere offerta dall’ex obiettivo di mercato dell’Inter Albert Gudmundsson. Come riferito da Sportitalia, infatti, l’eventuale cessione dell’islandese costringerebbe i genovesi a trovare un nuovo attaccante in questa sessione di mercato. Tra le varie piste sondate dal Grifone, in particolare, vi è anche quel Correa da cui l’Inter vorrebbe separarsi prima dalla conclusione della finestra estiva di calciomercato. L’argentino, a differenza di quanto accaduto con le offerte formulate negli scorsi mesi, potrebbe accettare di sposare la causa del club ligure a partire dalla nuova stagione.