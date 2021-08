Correa, tra Inter e Lazio distanza ridotta. Il Tucu vuole solo i nerazzurri

Si avvicina il secondo attaccante dopo Dzeko all’Inter. Le parti tra i nerazzurri e la Lazio per Correa si stanno lentamente avvicinando. Come riporta Claudio Raimondi su “Sport Mediaset”, ballano soltanto 4-5 milioni di euro

DISTANZA RIDOTTA − Questo l’aggiornamento di mercato su Sport Mediaset: «Manca poco per Joaquin Correa, si stanno lentamente avvicinando le parti. Ballano 4-5 milioni, con Alessandro Lucci che sta lavorando per portare il giocatore all’Inter. Sia i nerazzurri hanno fretta di chiudere per avere immediatamente l’attaccante, sia la Lazio che, a questo punto, vuole cedere il giocatore per acquistarne il sostituto. Il giocatore ha rifiutato l’Everton e vuole solo l’Inter».