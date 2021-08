Correa-Inter, da domani trattativa nel vivo. Thuram alternativa − SM

L’Inter pensa alla Serie A ma anche al mercato. In avanti, i nerazzurri faranno un altro colpo e il cerchio si sta chiudendo intorno a Correa e Thuram. Per “Sport Mediaset”, il primo è la priorità

CERCHIO RISTRETTO − Questo il punto sul mercato dell’Inter di Sandro Sabatini: «Ci sarà un giocatore tra Joaquin Correa e Marcus Thuram nell’Inter. Su Correa, oggi non succederà niente, dal dopo partita ogni momento è buono. Con l’Everton era stato trovato un accordo di 35 milioni e un ingaggio pesante per il giocatore. Correa però ha detto di preferire l’Inter. Se l’Inter non dovesse trovare l’accordo, si andrebbe su Thuram. Questa situazione entrerà nel vivo a partire da domani quando le squadre riposeranno. Su Alexis Sanchez, c’è da capire gli ultimi giorni».