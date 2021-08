Correa, Inter decisa: l’offerta alla Lazio è solo una. No a Belotti, offerto Jovic

Per Correa l’Inter ha una sola offerta presentabile alla Lazio, e non farà rilanci. Questo è quanto afferma Ciro Venerato, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, in relazione al nuovo obiettivo dopo l’infortunio di Thuram. No a Belotti, c’è l’idea Jovic.

CAMBIO DI ROTTA – Così Ciro Venerato sull’attacco: «L’Inter depenna Marcus Thuram dalla lista della spesa. Compra sicuramente un attaccante, ma Thuram non rientra più nei piani di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio perché starà fuori due mesi. Si va su Joaquin Correa: l’Inter conferma la sua barra dritta, trenta milioni e non un euro di più, rispetto ai trentasette più tre di bonus che vuole Claudio Lotito. Il giocatore ha ribadito anche nel pomeriggio a Igli Tare che vuole solo l’Inter, smentito l’interesse dell’Everton. Lorenzo Insigne difficilmente arriverà, anche perché Aurelio De Laurentiis chiede venticinque-trenta milioni e può firmare da gennaio gratis. Offerto Luka Jovic dal Real Madrid in prestito, anche Andrea Belotti ma l’Inter è fredda. In questi giorni mi confermano che si lavorerà tramite Alessandro Lucci per strappare Correa ai laziali».