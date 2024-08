Correa, da Inter-Atalanta segnale (negativo) di mercato. Altre speranze

Correa fra pochi minuti sarà in panchina in Inter-Atalanta, terza giornata di Serie A. Questo nonostante praticamente tutti l’avrebbero voluto vedere lontano da Milano. Il mercato difficilmente lo porterà via nelle prossime ore.

CESSIONE COMPLESSA – Joaquin Correa rischia di essere la quinta punta di Simone Inzaghi. Per Inter-Atalanta il giocatore figura in panchina nelle formazioni ufficiali, come già era avvenuto contro Genoa e Lecce. Dopo aver sempre giocato titolare nelle amichevoli, segnando però solo nella prima col Lugano e fornendo per il resto prestazioni insufficienti, il Tucu ha collezionato zero minuti nelle prime due uscite. Si sperava nel mercato, con voci più o meno realistiche in queste settimane, invece al momento Correa resta e la sensazione è che possa non essere solo per qualche giorno.

Correa, ultima chance dopo Inter-Atalanta per venderlo

LA PRESENZA – Il fatto che Correa sia in panchina stasera per Inter-Atalanta esclude più o meno al 100% la possibilità di una cessione: di certo non si può trattare di venderlo mentre è impegnato durante la partita. C’è ancora una speranza, ossia il famoso mercato arabo che chiude più tardi dei principali europei (che finiscono a mezzanotte). Sarà possibile piazzarlo nella Saudi Pro League fino al 6 ottobre, la finestra più lunga in circolazione. In alternativa, ci sono come opzioni l’Olanda e il Portogallo che chiudono lunedì, oppure la Grecia l’11 settembre e la Turchia il 13 settembre. Altrimenti, Correa sarà “costretto” a rimanere all’Inter almeno sino a gennaio (salvo risoluzione del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno).