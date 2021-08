Correa in vantaggio su Zapata, terzo nome già da escludere per l’Inter – SM

Correa vede il nerazzurro interista più di Zapata, che al momento deve accontentarsi di quello atalantino. Come ripreso da “Sport Mediaset”, l’attaccante argentino è più vicino all’Inter. La lista dei tre papabili è ormai diventata a due

TANDEM ARGENTINO – Corsa a due in casa Inter per il nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi, necessario per completare il reparto offensivo. Al momento è in vantaggio il pupillo Joaquin Correa, valutato circa 30 milioni di euro, che servono alla Lazio per sbloccare i suoi problemi. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma – nel gioco delle percentuali – “Sport Mediaset” gli attribuisce il 51% di possibilità. Il 49% tocca a Duvan Zapata, che è più complesso perché l’Atalanta non ha ancora individuato il suo erede. A differenza della Lazio con Correa, che è praticamente già rimpiazzato in casa biancoceleste. Dalla lista esce di sicuro Lorenzo Insigne, che è un nome durato anche troppo per l’Inter. Il futuro del capitano del Napoli non sarà nerazzurro, secondo quanto raccontato dal giornalista Sandro Sabatini nel corso del TG sportivo in onda su Italia 1. L’acquisto di Correa farebbe felice Inzaghi ma anche il connazionale Lautaro Martinez, che conosce bene l’attaccante della Lazio, con cui farebbe coppia anche all’Inter. Anche se il nome di Zapata non va sottovalutato (vedi aggiornamento).