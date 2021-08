Correa in uscita dalla Lazio. Inter spettatrice interessata in un caso – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, trova spazio la situazione relativa a Joaquin Correa, attaccante in uscita dalla Lazio. Inter, in caso di cessione di Lautaro Martinez, spettatrice interessata

ASSALTO – Joaquin Correa è in uscita dalla Lazio. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’uscita dell’attaccante argentino andrebbe a finanziare gli ultimi colpi in entrata del mercato dei biancocelesti. Fra le pretendenti per Correa c’è anche l’Inter: i nerazzurri, però, sarebbero pronti all’affondo solo nel caso di una cessione di Lautaro Martinez, per cui continua lo stallo sul rinnovo contrattuale. Per i nerazzurri c’è da vincere la concorrenza di Arsenal e Tottenham. La Lazio valuta Correa all’incirca 35-40 milioni, ma la sensazione è che a 30 l’affare possa chiudersi.

Fonte: Daniele Rindone – Corriere dello Sport