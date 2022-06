Correa, il Marsiglia si defila? Intanto un club di Premier si interessa – CdS

L’Inter sogna il tridente da urlo con Dybala-Lukaku-Lautaro Martinez. Per farlo però servirà che qualcuno in attacco, oltre a Sanchez, saluti i nerazzurri e un nome è quello di Correa.

SALUTI – L’Inter potrebbe salutare, dopo un solo anno in maglia Inter, il Tucu Correa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, l’argentino in caso di arrivo sia di Lukaku sia di Dybala potrebbe lasciare l’Inter. Uno dei club che si era interessato, il Marsiglia, non ha più manifestato interesse con una nuova squadra che si è inserita e lo vuole: il Newcastle. Sicuramente la Premier è un campionato affascinante e, in caso di arrivo degli altri due, potrebbe essere una meta gradita per l’attaccante.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti