Correa, il Botafogo spinge per chiudere! Una deadline – Sky

Joaquin Correa è nel mirino del Botafogo, squadra che milita nel campionato brasiliano. Gianluca Di Marzio indica la deadline per la chiusura della trattativa.

IN USCITA – L’Inter nella prossima stagione avrà un attacco completamente diverso rispetto a quello attuale. Rimarranno solo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche Mehdi Taremi è in forse. In caso di offerta l’iraniano sarà ceduto per poi trovare un’alternativa valida ai primi due attaccanti. Sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa lasceranno il club in quanto il contratto di entrambi scade il 30 giugno del 2025. L’austriaco ha confermato che nemmeno parteciperà al Mondiale per Club con i compagni al servizio di Cristian Chivu.

Correa-Botafogo, ecco tutto ciò che c’è da sapere!

ADDIO IMMEDIATO – Tra le squadre che stanno lavorando per Correa c’è il Botafogo. La squadra brasiliana parteciperà proprio al Mondiale per Club in cui c’è anche l’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio il club vorrebbe chiudere la trattativa già entro domani in modo tale da averlo a disposizione nel torneo degli Stati Uniti. Domani, 10 giugno, sarà l’ultimo giorno disponibile della sessione di mercato speciale indetta in questa stagione. Dopo si ricomincerà solo da luglio e il discorso vale anche per l’Inter, che andrà con pochi elementi nel reparto offensivo a disposizione.