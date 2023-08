Correa, tutto fatto col Marsiglia! Ma all’Inter tocca ancora sperare – SM

Correa dice addio all’Inter, ma per ora non definitivamente. Ecco i termini dell’accordo fra i nerazzurri e il Marsiglia per il prestito dell’argentino.

ACCORDO – Sembrava quasi impossibile e invece l’addio di Joaquin Correa all’Inter è ormai ad un passo. Come conferma Claudio Raimondi su SportMediaset, per il trasferimento dell’argentino al Marsiglia è tutto fatto. L’attaccante partirà in prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. La formula del riscatto, però, prevede che il Marsiglia debba qualificarsi alla prossima Champions League. Per incassare la cifra e salutare per sempre Correa, dunque, l’Inter deve ancora sperare che i termini dell’accordo si verifichino. Nel frattempo, la Milano nerazzurra si prepara ad accogliere al suo posto Alexis Sanchez, che in queste ore sta svolgendo le visite mediche.

Fonte: SportMediaset – Claudio Raimondi