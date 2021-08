Correa, ecco l’offerta dell’Inter! Thuram infortunato: oggi accertamenti – CdS

Correa, c’è l’offerta dell’Inter per l’attaccante argentino. La Lazio non smentisce l’interesse, anzi. Infortunio invece per Thuram, nelle prossime ore l’esito degli esami.

PRIMA OFFERTA – Correa, prima offerta dell’Inter per l’attaccante argentino della Lazio, fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola: 5 milioni per il prestito e altri 25 per il riscatto. Dopo i primi sondaggi per Thuram, i nerazzurri si sono mossi anche per l’argentino. A proposito del francese, ieri è partito titolare con il Borussia Monchengladbach contro il Bayer Leverkusen, e dopo appena 20′ è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio destro, con possibile coinvolgimento del legamento collaterale. Oggi gli accertamenti che chiariranno meglio la situazione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Gudagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.