Correa, è fatta con il Botafogo! Tempi rispettati per un obiettivo

Joaquin Correa sarà presto un nuovo giocatore del Botafogo. Il calciatore e il club hanno trovato l’accordo, Fabrizio Romano ha descritto la trattativa su X.

ADDIO – Joaquin Correa non sarà più un giocatore dell’Inter a partire dalle prossime ore. A differenza di Marko Arnautovic, altro attaccante in uscita, l’argentino ha attratto un’offerta subito in questa sessione breve di mercato estiva. Il motivo? La presenza del Mondiale per Club negli Stati Uniti da questo giugno a luglio. Correa ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, ma non andrà via a luglio. Il suo addio è stato anticipato grazie all’inserimento di un club dal Brasile.

TRATTATIVA – Fabrizio Romano su X ha descritto nei dettagli l’accaduto: «Joaquin ‘Tucu’ Correa ha appena firmato il suo contratto come nuovo giocatore del Botafogo, in tempo per la Coppa del mondo per club FIFA. Contratto valido per due anni e mezzo, firmato oggi con l’agente Lucci della WSA Agency. Via libera al viaggio negli Stati Uniti». L’attaccante parteciperà perciò allo stesso torneo dove ci sarà l’Inter del nuovo allenatore Cristian Chivu, ma non lo farà con i colori nerazzurri. A dire il vero lo farà con i colori dei cugini, ossia quelli rossoneri, ma del Botafogo.