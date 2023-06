Correa e Dzeko, la Turchia li cerca! L’Inter mantiene un nome − SI

Attesi cambiamenti nell’attacco dell’Inter. Come Dzeko, anche Correa è finito nel mirino della Turchia col Fenerbahce in prima linea

ATTACCO IN DIVENIRE − Joaquin Correa segue Edin Dzeko? Ad oggi è solamente un’ipotesi piuttosto remota. L’argentino ha ricevuto avances dal Fenerbahce, ma il suo obiettivo è quello di continuare a giocare in campionati più competitivi. Quanto al bosniaco, il rinnovo con l’Inter è in salita. Come riferisce Alfredo Pedullà, a Sportitalia Mercato, il futuro anche per lui potrebbe essere in Turchia. In entrata, oltre a puntare ancora su Romelu Lukaku (vedi articolo), c’è sullo sfondo Mateo Retegui.