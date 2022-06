Correa, Dzeko e Sanchez: due su tre via? Rivoluzione in attacco Inter – TS

Dei quattro attaccanti dell’Inter nell’ultima stagione potrebbe rimanere solo Lautaro Martinez, che la società punta a blindare. Secondo Tuttosport è in bilico la posizione di Correa e Dzeko, oltre che di Sanchez ormai quasi alla porta.

IN PARTENZA – Provare a prendere sia Paulo Dybala (vedi articolo) sia Romelu Lukaku (vedi articolo) senza sacrificare Lautaro Martinez. Questo è uno degli obiettivi dell’Inter sul mercato, di difficile attuazione ma comunque da non scartare. Come riuscirci? Rivoluzionando l’attacco rispetto all’ultima stagione. Secondo Tuttosport servirà far andare via due su tre tra Joaquin Correa, Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Quest’ultimo è al passo d’addio: entro fine mese atteso l’agente Fernando Felicevich per risolvere il contratto, con buonuscita. Così come Sanchez ha un contratto pesante Dzeko, che guadagna cinque milioni di euro, ed è difficile che trovi qualche offerta di spessore. Resta quindi il Tucu, sul quale Simone Inzaghi però crede. Piero Ausilio sta però provando a capire i margini per qualche interesse in Premier League: da non escludere che alla fine, dovesse arrivare l’offerta giusta, Correa lasci l’Inter dopo un solo anno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.