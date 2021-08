Correa dopo Dzeko: pista destinata a scaldarsi. Assalto Inter su Dumfries – SI

Correa può essere il nome buono per completare l’attacco dell’Inter. E Dumfries la batteria degli esterni. Longari – giornalista di “Sportitalia” – fa il punto della situazione sul mercato nerazzurro dopo Dzeko

DOPPIO COLPO – Arrivata la firma di Edin Dzeko, che ha lasciato Roma per Milano e verrà ufficializzato nelle prossime ore proprio come Romelu Lukaku dal Chelsea, l’Inter guarda oltre. In attacco Joaquin Correa della Lazio è un’opzione molto concreta e possibile. Soprattutto se l’Atalanta dovesse decidere di non cedere più Duvan Zapata, che sembrava essere la prima scelta per il post-Lukaku. Come ripreso da Gianluigi Longari – giornalista di “Sportitalia” -, la pista Correa è destianta a scaldarsi per l’Inter. Anche perché i rapporti con l’agente Alessandro Lucci sono ottimi e, proprio grazie alla sua mediazione, Dzeko è arrivato a condizioni di favore. Nel frattempo l’Inter va all’assalto di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, che è la primissima scelta per la fascia destra. Per entrambi sono attese novità a breve.