Correa-Depay, conferme sullo scambio! L’Inter apre a Brozovic-Kessié – SM

Lo scambio clamoroso fra Correa e Depay, segnalato stanotte dalla Spagna (vedi articolo), sembra avere qualche fondamento. Almeno per Sport Mediaset, con il giornalista Miceli che da Pressing Serie A su Italia 1 conferma pure Brozovic-Kessié sempre fra Inter e Barcellona.

QUATTRO IN MOVIMENTO – Daniele Miceli dà per possibili due scambi fra Inter e Barcellona: «Franck Kessié per Marcelo Brozovic? Il Barcellona al momento ha veicolato il suo messaggio tramite intermediari. Kessié ha quattro anni di meno, non c’è stato ancora un contatto formale tra Inter e Barcellona. Probabilmente ci sarà in questa settimana, l’Inter tiene aperta la porta e potrebbe prenderla in considerazione. Dalla Spagna hanno anche parlato di un possibile secondo scambio, stavolta in attacco fra Joaquin Correa e Memphis Depay. Stanno arrivando le prime conferme. Depay è rappresentato dall’avvocato Sébastien Ledure, che è l’uomo che ha riportato Romelu Lukaku in nerazzurro».