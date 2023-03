Correa ha deluso l’Inter, va verso l’addio! Piace un profilo − SM

Joaquin Correa si avvia verso l’addio dall’Inter. Il Tucu, pupillo di Inzaghi, ha deluso la società e in estate dovrebbe lasciare. Identificato un profilo

IN USCITA − Esperienza con moltissime ombre e poche luci quella di Correa all’Inter. Il pupillo di Simone Inzaghi, arrivato nell’estate del 2021 insieme al suo tecnico dalla Lazio, non ha convinto riuscendo a segnare solamente nove gol in 62 partite. Tante le partite saltate per infortuni e acciacchi fisici. In estate ha già la valigia in mano. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, all’Inter piace Riccardo Orsolini del Bologna. Quest’anno, ha segnato il gol decisivo al Dall’Ara.