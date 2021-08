Correa, contatti intensificati tra Inter e Lazio: distanza limata? – Sky

Correa, dopo l’infortunio di Thuram, è diventato il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco. L’argentino – richiesto da Simone Inzaghi – . Ecco le ultime secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”

SITUAZIONE – Luca Marchetti, intervenuto a “Sky Sport 24”, ha sottolineato come «Si sono intensificati i contatti tra Inter e Lazio per Correa. L’argentino ha già fatto capire ai biancocelesti di voler partire. Oggi potrebbe esserci un passo in avanti del club romano verso i nerazzurri dopo essere scesi dai 37 iniziali a 35 milioni di euro. Il budget è di 30 milioni di euro per i nerazzurri. Il resto andrà nelle casse nerazzurre. Belotti è una pista parallela, quindi o arriva uno o l’altro. La cifra per l’attaccante del Torino è di 20-25 milioni. Con questa alternativa forte, i nerazzurri hanno potuto intensificare i contatti con la Lazio per l’argentino». Ulteriori conferme sono arrivate da Andrea Paventi che ha sottolineato come nelle ultime ore si stia cercando di fare l’ultimo sforzo per accontentare le richieste di Simone Inzaghi.