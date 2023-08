Correa, colpo di scena dietro l’angolo? L’Inter apre a una possibilità − TS

Correa ha bisogno di trovare spazio e minuti di gioco, insomma tutto quello che non ha trovato con l’Inter neppure contro il Monza. Spunta una possibilità per il suo futuro.

POSSIBILITÀ − Joaquin Correa non sembrerebbe più avere spazio all’interno delle file dell’Inter. Sabato sera, alla prima di campionato contro il Monza, non è sceso in campo neppure sul 2-0 per scelta di Simone Inzaghi. Adesso l’argentino si trova di fatto a un bivio. Perché l’Inter apre alla cessione, come riferito da Tuttosport, e in pole per lui c’è il Torino di Ivan Juric. Il club nerazzurro è disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto, pagando parte dell’ingaggio. Il tecnico granata lo vorrebbe per le sue qualità. Ma l’attaccante chiede tempo per pensarci, visto che vorrebbe valutare tutte le possibilità.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto e Giovanni Tosco