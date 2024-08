Correa, clamorosa ipotesi di mercato per l’Inter: interesse in Serie A!

Correa ha di nuovo fatto piangere stasera in Inter-Al Ittihad, dove è risultato per l’ennesima volta il peggiore in campo. Ma, clamorosamente, da Sky Sport arriva la voce di un possibile interesse dalla Serie A.

IL PEGGIORE – Due volte saltato il portiere, zero gol. Joaquin Correa si è di nuovo fatto notare in negativo nell’amichevole Inter-Al Ittihad: il peggiore in campo, per distacco. Pur mandato due volte in porta, ha saltato Predrag Rajkovic ma si è in entrambi i casi defilato e quando ha calciato nella prima circostanza ha trovato un salvataggio sulla linea (su tiro lentissimo) e nella seconda ha mandato sul fondo. Con tanti fischi dei tifosi presenti all’U-Power Stadium. La notizia incredibile su Correa arriva però dal mercato.

Correa… subito avversario? Clamorosa ipotesi per l’Inter

RISCHIO SFIDA – C’è fermento in casa Genoa perché Mateo Retegui sta andando all’Atalanta e Albert Gudmundsson è richiesto dalla Fiorentina. Quest’ultima cessione al momento è in standby, perché nel frattempo i bergamaschi hanno affondato sull’italo-argentino. E, incredibilmente, i rossoblù hanno valutato proprio Correa nel caso in cui dovessero andare sia Gudmundsson sia Retegui. L’attaccante esubero dell’Inter è uno dei due nomi in caso di doppia cessione, l’altro è Matteo Cancellieri della Lazio. Lo afferma Luca Marchetti, nel corso di Speciale Calciomercato su Sky Sport 24: «I primi nomi che abbiamo cercato di capire se possono essere validi sono sicuramente quello di Cancellieri, già cercato in passato. E un’ipotesi, su cui stavamo ragionando insieme anche a Gianluca Di Marzio, è quella di Correa». Sarà avversario in Genoa-Inter fra dieci giorni? Sarebbe folle.