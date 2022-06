Correa cercato dal Marsiglia. Parla il presidente: «Solo speculazioni»

Correa potrebbe uscire dall’Inter in caso di doppio colpo Lukaku-Dybala. Su di lui si è parlato del Marsiglia. A smentire tutto lo stesso presidente del club francese

SMENTITA − Correa sul mercato in uscita dell’Inter? Può darsi, soprattutto in caso di doppio colpo Lukaku-Dybala. Nelle ultime ore, è rimbalzata una voce sull’interessamento serio del Marsiglia nei confronti dell’argentino. Ma la volontà del giocatore è comunque chiara: rimanere in nerazzurro. A smentire la trattativa lo stesso presidente del Marsiglia, Pablo Longoria. Queste le sue parole a Sportitalia: «Solo speculazioni».