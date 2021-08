Correa in bilico: opzione Inter se va via Lukaku? No per un motivo – SI

Correa è uno dei giocatori che possono lasciare la Lazio da qui al 31 agosto. Si è parlato di lui per l’Inter, assieme a Zapata in caso di cessione di Lukaku, ma Sportitalia esclude che possa avvenire.

NOME DA SCARTARE – Non bisogna pensare a Joaquin Correa come sostituto di Romelu Lukaku per l’Inter, secondo Sportitalia. L’attaccante argentino resta nel limbo, è comunque uno dei possibili partenti in casa Lazio. La valutazione è di quaranta milioni di euro, prezzo deciso dal presidente Claudio Lotito. Si è parlato di vedere Correa e Duvan Zapata assieme, per rimpiazzare Lukaku, ma Sportitalia non ritiene fattibile lo scenario. Questo perché, nonostante il possibile trasferimento record, Suning non potrebbe permettersi di pagare ottanta milioni per entrambi. Il nome di Correa per i nerazzurri quindi è molto complicato, per non dire ormai da escludere.