Correa in bilico, se esce l’Inter pensa ad un profilo specifico − Sky

L’Inter rivoluziona il suo attacco. Via Dzeko e nessun ritorno per Lukaku. Ma non solo, anche Joaquin Correa può salutare la squadra

IN BILICO − Correa può salutare l’Inter in estate. L’argentino rimane in bilico e in caso di offerta concreta, Marotta e Ausilio cederanno l’ex centravanti della Lazio. L’Inter si prepara a rivoluzionare tutto il suo parco offensivo. Dopo l’addio di Edin Dzeko e il mancato ritorno di Romelu Lukaku, come riferisce Sky Sport 24, anche il Tucu è in uscita. Balogun più altri due sul taccuino dei nerazzurri. In caso di partenza dell’argentino, l’Inter andrebbe su un profilo di maggior esperienza e peso.