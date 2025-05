Correa e Arnautovic oggi titolari, ma confermata la scelta dell’Inter a fine stagione

Correa e Arnautovic oggi contro il Torino torneranno a giocare titolari, così come già successo contro il Verona. Ma al termine della stagione la scelta dell’Inter riguardo il loro futuro, si concretizzerà. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, voce autorevole del calciomercato internazionale, è stata presa la decisione definitiva.

SCELTA FATTA – Joaquin Correa e Marko Arnautovic non faranno parte della squadra nerazzurra nella prossima annata. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a giugno 2025 ma l’Inter ha deciso di non rinnovare gli accordi e di lasciarli partire con un anno d’anticipo, verosimilmente a parametro zero o tramite una rescissione consensuale. Per Joaquín Correa, il destino era già praticamente segnato dopo la mancata cessione della passata stagione, poi è rimasto in rosa come quinto attaccante e mai inserito in lista UEFA. Non del tutto inattesa, la decisione su Marko Arnautovic. L’austriaco, tornato a vestire la maglia dell’Inter nella scorsa estate dopo l’esperienza al Bologna, non è mai riuscito a imporsi come alternativa affidabile a Lautaro Martinez e Thuram. La sua stagione è stata condizionata da un lungo infortunio e da prestazioni poco convincenti, nonostante il gol decisivo contro l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions League.

Reparto offensivo da migliorare: colpi mirati e di livello

SCELTE FUTURE – L’addio dei due attaccanti aprirà inevitabilmente il capitolo rinnovo offensivo per l’Inter, che è già al lavoro per rafforzare il reparto con innesti più giovani e incisivi. Con le conferme di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra punta a regalare a Inzaghi profili più adatti a completare il reparto in vista della prossima stagione, che si preannuncia ancora ambiziosa.