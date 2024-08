Correa e Arnautovic, assist di Gilardino all’Inter? ‘Pare che il tecnico…’

Correa e Arnautovic rimangono in uscita dall’Inter. Occhio al Genoa e a mister Alberto Gilardino, che potrebbe essere cambiare un po’ i piani. Ne parla Fabrizio Biasin.

INTERESSE – Fabrizio Biasin, su Tmw, spiega la situazione legata al mercato in attacco dell’Inter: «La questione è contorta e rischia di confondere qualcuno, cerchiamo di chiarirla anche se è impossibile prevedere il risultato finale. Dunque, pare che l’Inter abbia chiesto informazioni su Albert Gudmundsson. Niente di nuovo quanto al gradimento dei nerazzurri per il calciatore, semmai sorprendono le tempistiche. In questi giorni l’islandese ha apparecchiato per bene i discorsi con la Fiorentina, del resto da Milano arrivavano segnali di resa». La situazione legata a Gudmundsson, si lega necessariamente a quella di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Gilardino può aiutare l’Inter: doppio interesse!

SPERANZA – Continua Biasin sui due esuberi in casa nerazzurra: «Con Arnautovic e Correa ben fermi sulle loro posizioni difficile immaginare stravolgimenti nel reparto avanzato. La verità è che non è cambiato molto, ma pare che Gilardino sia disposto a portare a Genova uno tra Correa e Arnautovic. Al tecnico rossoblù piacerebbero entrambi, anche se avrebbe espresso una netta preferenza verso l’austriaco. Possibilità che il puzzle si completi? Non molte, ma ci sono».