Correa, l’agente incontra l’Inter: niente trattative, altro motivo – SI

Ore caldissime per il mercato dell’Inter, tra la cessione di André Onana e l’arrivo ormai prossimo di Juan Cuadrado. In uscita si lavora anche per Joaquin Correa per il quale però, come ribadisce SportItalia, non ci sono trattative in corso. Nonostante l’arrivo in sede del suo agente.

NIENTE TRATTATIVE – Nonostante l’arrivo del suo agente nella sede dell’Inter, per Joaquin Correa al momento non ci sono trattative in corso per la cessione. Infatti il procuratore dell’argentino è Alessandro Lucci, che ha incontrato i nerazzurri per un altro motivo: la chiusura del trasferimento di Juan Cuadrado in nerazzurro. Niente cessione per il Tucu, quindi. O almeno per il momento.