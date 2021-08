Correa, accelerata Inter per il bis in attacco. Attenzione a due piste italiane

L’Inter sta cercando un altro attaccante per sopperire alla partenza di Lukaku. Dopo Dzeko, i nerazzurri puntano Correa della Lazio. Come riporta “Sport Mediaset”, attenzione anche a due piste italiane

ACCELERATA − Come riporta Simone Malagutti di “Sport Mediaset”, l’Inter è pronta a sferrare il bis in attacco: «Per Edin Dzeko, non c’è ancora l’ufficialità, dunque, non può allenarsi. Deve risolvere alcune pendenze con la Roma. I nerazzurri sperano, però, che possa già giocare per l’amichevole contro la Dynamo Kiev. Si va forte su Joquin Correa, anche se la dirigenza preferirebbe Duvan Zapata. Inzaghi, però, vuole l’argentino. Oggi ci sarà un accelerata dell’Inter. Correa vuole il club meneghino, anche se Claudio Lotito chiede 37 milioni più 3 di bonus, l’Inter vuole arrivare a 30 milioni.

ALTRE PISTE − Non solo Correa, ci sono altre due opzioni: «C’è l’idea Lorenzo Insigne se non dovesse rinnovare. Insigne vuole un ingaggio top da 6 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis va addirittura al ribasso. Il giocatore andrà in scadenza nel 2022, quindi il patron azzurro non può chiedere tanto. Ci sono, anche, gli interessi a zero di Atletico Madrid e Zenit San Pietroburgo. Attenzione anche per l’Inter alla pista Moise Kean».