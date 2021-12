Corrado, presidente Pisa: «Lucca? Molti club interessati»

Uno dei profili più chiacchierati e anche più gettonati è quello di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa capolista in Serie B. Il calciatore dell’under 21 azzurra piace molto anche all’Inter e, durante la puntata odierna di Radio Anch’io Sport, ha parlato della sua situazione il patron dei nerazzurri, Corrado.

INTERESSE – Il Pisa vola in Serie B e il merito è anche del suo bomber, Lucca. L’attaccante è finito nel mirino dei media e sul taccuino di molti club, tra cui anche l’Inter (vedi articolo). Ecco il punto della situazione fatto dal presidente del Pisa, Giuseppe Corrado. «Lucca è un giocatore forte che ha grandi margini di crescita. Credo che nell’ultimo periodo ha sofferto per aver giocato un po’ troppo portandosi dietro qualche acciacco fisico. Milan su di lui? Abbiamo avuto tante sollecitazioni tra cui anche il Milan ma anche squadre estere dei campionati più importanti europei. Venivano a vedere Lucca ma anche qualche altro nostro giocatore. Lucca ha qualche attenzione in più perché ha qualcosa che normalmente attrae i campionati europei. Noi abbiamo detto però che ne parleremo a giugno, a gennaio non succederà niente».

Fonte: Radio Anch’io Sport