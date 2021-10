Corrado (pres. Pisa): «Lucca? Promettente. Non vogliamo venderlo»

Lorenzo Lucca sta stupendo tutti in Serie B con il Pisa. L’attaccante, classe 2000, è diventato oggetto del desiderio di molti club di Serie A, fra cui l’Inter. Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, intervistato su Sky Sport, ha parlato del suo attaccante

PERCORSO – Queste le parole di Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, su Lorenzo Lucca: «Mi chiedono tutti di lui, è un ragazzo promettente. Lo abbiamo voluto a tutti i costi e sta facendo bene. Ma non vorrei accelerasse i tempi. Noi vorremmo che facesse un percorso di crescita e speriamo che il Pisa possa farglielo fare nella maniera più corretta. Cercato da altre squadre? Non lo so, ma non abbiamo intenzione di venderlo».