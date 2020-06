Corona, parla l’agente: “L’Inter lo segue. Clausola di 30 milioni? Vi spiego”

Jesús Corona, talentuoso esterno messicano di proprietà del Porto, è stato accostato spesso all’Inter. Matiás Bunge, suo agente, intervistato da “Calciomercato24.com” è tornato a parlare del suo futuro, confermando ancora una volta (vedi qui) l’interesse dei nerazzurri.

IL MIGLIORE – Jesus Corona sembrerebbe essere tornato in gran forma nonostante lo stop a causa dell’emergenza sanitaria: «L’ultima prestazione di Corona? In ogni partita che ha giocato, è stato il migliore in campo e ha segnato praticamente sempre nelle ultime partite. Nell’ultima gara, contro il Marítimo, ha giocato in 5 diverse posizioni: interno destro, da mezza punta, da secondo attaccante, da ala sinistra e da ala destra. È un calciatore molto versatile».

INTERESSE INTER – Corona da tempo è seguito dall’Inter, e lo conferma anche il suo agente Matiás Bunge, che spiega anche la situazione legata alla clausola che il Porto ha inserito per tutelarsi: «Inter interessata? Ora tutto è un po’ fermo a causa dello stop per la pandemia, ma lo stanno chiaramente seguendo. È il miglior giocatore del ritorno in campionato e il più decisivo. Clausola? Non conosco i piani della società ma penso che se dovesse arrivare una buona offerta, la prenderanno in considerazione».

Fonte: calciomercato24.com