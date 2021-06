Alex Cordaz è vicino al ritorno all’Inter, squadra in cui è cresciuto. Il suo acquisto sarà utile per la lista UEFA, ma non sarà sufficiente per i nerazzurri.

LISTA UEFA – L’eventuale ritorno all’Inter di Alex Cordaz non sarebbe un colpo di semplice riconoscenza. Il portiere è cresciuto proprio nel vivaio dell’Inter, esordendo pure in prima squadra. E tornare nella squadra Campione d’Italia sarebbe un grande onore per il 38enne, attualmente in forza al Crotone. Ma sarebbe anche un acquisto funzionale. Avendo trascorso tre anni nel vivaio dell’Inter, infatti, Cordaz potrebbe occupare un importante slot nella lista UEFA per la Champions League 2021/22. Ma non basterà.

REGOLE CHIARE – I giocatori che ogni squadra deve iscrivere per giocare in Champions League sono venticinque. Di questi, quattro giocatori devono provenire dal vivaio di un club italiano; altrettanti invece devono venire dal vivaio dello stesso club. E in entrambi i casi la permanenza nelle giovanili deve ammontare almeno a tre anni. Per quanto riguarda la prima fattispecie, l’Inter non ha problemi, basti pensare a tutti i calciatori italiani presente in rosa. Con la seconda invece, le cose si complicano.

VIVAIO NERAZZURRO – Attualmente, nella rosa dell’Inter ci sono solo due giocatori con almeno tre anni nel vivaio nerazzurro. Si tratta di Ionut Radu e Andrea Pinamonti, entrambi non sicuri di restare a Milano anche il prossimo anno. L’eventuale arrivo di Cordaz andrebbe così a occupare un terzo slot, ma rimarrebbe da colmare il quarto. Che l’Inter coprirà quasi sicuramente con uno dei giocatori di ritorno dal prestito. Il candidato principale è Federico Dimarco, che potrebbe rimanere in nerazzurro come seria alternativa per la fascia. Il mercato nerazzurro, in sintesi, dipenderà anche da questi ragionamenti.