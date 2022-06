Cordaz resta all’Inter: accordo raggiunto e ruolo confermato – Sky

Cordaz era in scadenza di contratto al 30 giugno, ma rimarrà il portiere dell’Inter anche nella prossima stagione. Lo fa sapere Sky Sport in chiusura di Calciomercato – L’Originale.

RIMANE – Alex Cordaz era uno dei tanti giocatori dell’Inter col contratto in scadenza (vedi articolo). A breve non lo sarà più: Gianluca Di Marzio fa sapere che il portiere e la società hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo. Prolungamento in arrivo per un’altra stagione, ossia fino al 30 giugno 2023. Confermato anche il suo ruolo all’interno della società, ossia quello di terzo portiere. Con Ionut Andrei Radu che lascerà il posto ad André Onana e la probabile conferma per Samir Handanovic (anche lui come Cordaz è in scadenza).