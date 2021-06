Cordaz non ha dubbi sul ritorno all’Inter. Per lui ruolo già definito

Alex Cordaz, portiere e capitano del Crotone, potrebbe tornare all’Inter, squadra in cui è cresciuto. Ecco gli ulteriori dettagli che riporta Gianluca Di Marzio.

RUOLO CHIARO – Alex Cordaz è vicinissimo al ritorno all’Inter, club dove è cresciuto. E questo è uno dei motivi che hanno spinto Piero Ausilio a chiamare direttamente il capitano 38enne del Crotone per richiamarlo in nerazzurro. L’obiettivo della dirigenza è addirittura quello di impiegare Cordaz come secondo portiere, oltre che per liberare un posto nella lista per la Champions League. Secondo Gianluca Di Marzio, il portiere avrebbe già parlato con Giuseppe Vrenna, presidente del Crotone, per accelerare la trattativa. L’ufficialità potrebbe arrivare a brevissimo, secondo quanto riporta l’esperto di mercato.