Cordaz, le prime parole dopo il ritorno all’Inter: «Bello essere tornato»

WELCOME BACK – Dopo aver sostenuto la prima parte delle visite mediche in mattinata, Alex Cordaz è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti al Centro CONI. L’ormai ex portiere del Crotone ha rilasciato le sue prime parole dopo il ritorno all’Inter: «Bello essere tornato. Se sono felice? Vediamo, vediamo. Prima firmiamo, poi parliamo» ha detto Cordaz, a margine della seconda parte delle visite mediche.

Fonte: Gianlucadimarzio.com