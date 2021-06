Cordaz all’Inter, oggi le visite mediche. Attesa per Stefan Radu – Sky

Cordaz sarà il nuovo portiere di riserva dell’Inter, come ormai noto da un paio di settimane. Gianluca Di Marzio di Sky Sport segnala però come potrebbe arrivare un parametro zero: Radu della Lazio.

DOPPIO ACQUISTO IN ARRIVO? – Secondo Gianluca Di Marzio non si parla solo di cessioni (vedi articolo) e rinnovi (vedi articolo), ma anche di ingaggi: «Alex Cordaz è il nuovo portiere dell’Inter, oggi svolgerà le visite mediche. Nelle prossime quarantotto ore arriverà una risposta da parte di Stefan Radu». Quest’ultimo è in scadenza di contratto con la Lazio al 30 giugno e deve decidere dove andare a giocare nella prossima stagione.