Cordaz è ormai prossimo a tornare all’Inter per prendere il posto di Padelli. Come riporta “Tuttosport” oggi in edicola, il contratto sarà annuale e il Crotone non ha chiesto nessun indennizzo per liberarlo.

RITORNO ALL’INTER – Alex Cordaz all’Inter è ormai solo questione di tempo. Mancano le visite mediche e le ultime formalità, poi il portiere classe ’83 tornerà in nerazzurro (vedi approfondimento). Come riporta l’edizione odierna di “Tuttosport”, firmerà un contratto annuale e andrà a guadagnare 150.000 euro. Dovrebbe occupare il ruolo di terzo portiere alle spalle di Samir Handanovic e Andrei Radu, che però rimane sul mercato. Visti gli ottimi rapporti tra Inter e Crotone, i calabresi hanno accontentato il desiderio del giocatore senza chiedere nessun indennizzo per risolvere il contratto che ancora lo legava fino al 2022. Non è da escludere che tra le due società possa iniziare un discorso sul prestito di alcuni giovani.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna

