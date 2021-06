Cordaz, il DS del Crotone rivela: «Offerta Inter, non abbiamo esitato»

Beppe Ursino – Direttore Sportivo del Crotone – ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del passaggio di Alex Cordaz all’Inter, sottolineandone l’importanza per il giocatore.

NESSUNA ESITAZIONE – Alex Cordaz dalla prossima stagione sarà nuovamente un portiere dell’Inter. Un ritorno vero e proprio, dopo aver già militato nel club dal 2003 al 2005. Beppe Ursino, Direttore Sportivo del Crotone di cui il portiere era anche capitano, ha rivelato come la società abbia deciso di accontentare il giocatore vista l’irripetibile occasione: «Quando ci è arrivata l’offerta dell’Inter per il giocatore, non abbiamo esitato a liberarlo. Questo per lui è il coronamento di una carriera».