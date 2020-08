Conte,gli obiettivi per la difesa Inter. Skriniar finanzia il centrocampo? – SM

Antonio Conte oggi è stato nella sede dell’Inter. Il tecnico nerazzurro ha quindi indicato i propri obietttivi per rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Ecco le ultime secondo “Sport Mediaset”

DIFESA – “Per quanto riguarda il reparto arretrato, molto dipenderà dal futuro di Skriniar. Se lo slovacco dovesse essere inserito nello scambio col Tottenham per arrivare a Tanguy Ndombele, i nerazzurri punteranno tutto su Marash Kumbulla, per cui sarebbe già pronta un’offerta cash (18 mln) più due prestiti e il cartellino di Salcedo. Per quanto riguarda invece le corsie esterne in cima alla lista dei desideri di Conte c’è Emerson Palmieri. Soluzione che dopo il passaggio di Chillwell al Chelsea presto potrebbe essere concretizzata in tempi stretti”.

