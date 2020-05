Conte vuole Vidal, ma il cileno rischia di allontanare Tonali – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come la fissazione di Conte per Vidal rischia di far sfuggire all’Inter il grande obiettivo Tonali.

AFFOLLAMENTO – L’Inter sta stringendo su Arturo Vidal. Il cileno è l’obiettivo numero uno di Conte per rafforzare un reparto sì ricco di qualità, ma che probabilmente pecca di esperienza europea. Questo obiettivo però rischia di creare un problema con l’altro grande obiettivo nerazzurro per la mediana, vale a dire Sandro Tonali. Se da un lato Conte e Marotta potrebbero riavere il cileno alle loro dipendenze dopo la felice parentesi juventina, dall’altra sorge il dubbio che poi a centrocampo ci sarebbero troppi nomi. Il regista del Brescia quante possibilità effettive avrebbe di ritagliarsi uno spazio? Bisognerebbe rivedere la rosa, ma anche Tonali piace molto al tecnico nerazzurro.

CONCORRENZA – Per questo la concorrenza vigila. La Juventus è molto interessata e Tonali sarebbe il nome perfetto per l’idea di italianizzare la rosa e dare una sforbiciata al monte ingaggi. Piace parecchio anche in Premier, col Chelsea che ha fatto un sondaggio, e in passato Barcellona e Psg lo hanno visionato. Il ragazzo propenderebbe per la permanenza in Italia, dove anche il Napoli lo cerca, ma evidentemente prediligerà una destinazione in cui sarebbe considerato al centro del progetto.